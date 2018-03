Simicska pénzéből veszteget a Jobbik

Hétfőn az Origo hozott nyilvánosságra egy felvételt, amelyen a jobbikos Farkas Gergely pénzt ajánl a kiskunhalasi körzetben az LMP-s jelöltnek azért, hogy lépjen vissza a javára. Az Origo utánajárt, és nem egyedi esetről van szó. Országszerte pénzzel gyakorolnak nyomást a jobbikosok a többi jelöltre. A korrupciós pénzt Simicska Lajos biztosítja, a pártba pedig Szabó Gábor pártigazgató személyesen hordja a bukott oligarcha pénzét. A Jobbik mindent tagad, de az Origo birtokába jutott egy fotónak, ahol Szabó Gábor pártigazgató Simicska Lajostól irodájából távozik Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatójának társaságában.

Teljes tagadásban és hárításban van a Jobbik a kirobbant korrupciós ügyekkel kapcsolatban, pedig mint az Origo megtudta, ezek mindegyike a Vona Gáborhoz közel álló Szabó Gábor pártigazgató és Simicska Lajos irányába mutatnak. Az Origo információi szerint ugyanis Szabó Gábor Simicska táskahordozója, Szabó a kapcsolat Simicska pénzéhez. Az Origo úgy értesült, rajta keresztül jutnak el a vesztegetésre és egyéb másra szánt szánt korrupciós feketepénzek a Jobbik képviselő-jelöltjeihez. Ahogyan egy jobbikos informátorunk korábban fogalmazott, "ő a táskahordozója Lajosnak a Jobbikban".

Mint az Origo megtudta, Szabó az, aki az oligarcha pénzét hordja a Jobbikba. Próbálnak tagadni, de az Origo birtokába jutott egy fotó, amelyen Szabó Gábor pártigazgató Schön Péter jobbikos gazdasági igazgató társaságában távozik egy tárgyalásról Simicska Lajos hírhedt irodaházából, ahol a tárgyalásait bonyolítja a bukott oligarcha.

Az alábbi képen Szabó Gábor pártigazgató, és a Jobbik gazdasági igazgatója távoznak Simicska Lajos irodájából egy tárgyalásról, ahol a Jobbik pénzügyeiről volt szó. A kép baloldalán Szabó Gábor, a jobbon pedig Schön Péter látható.

Szabó és Schön az alábbi, irodaként használt hatalmas családi házból távoztak a Simicskával közös tárgyalásról. Jól látható, hogy a villanyoszlop ugyanazon a helyen áll, és az irodaház fehér tégla-kerítése is egyezik a föntebbi képen látható kerítéssel.

Ezen a képen pedig Simicska Lajos hajt be fekete Jaguarjával az irodába, ahonnan Szabóék távoztak később. Itt is kivehető az iroda bejárata melletti villanyoszlop, a fehér táglekerítés mellett az utcakép is egyezik a Szabót ábrázoló fotó utcaképével.

A zavart tagadás ellenére köztudott, hogy a jobbikos Farkas Gergely 600 ezer forintot ajánlott Midi Melánia LMP-s képviselőjelőltnek, ha az utóbbi visszalép a javára a kiskunhalasi választókörzetben. Az Origo úgy értestült, nem egyedi korrupciós ügyről van szó. A Jobbik pártigazgatója, Szabó Gábor jár pénzért Simicska Lajoshoz, hogy a lefizetésekre legyen elegendő pénz.

A kiskunhalasi választókörzet jobbikos képviselő-jelöltje, Farkas Gergely egy hangfelvétel alapján 600 ezer forintot ajánlott az LMP-s Midi Melániának, hogy lépjen vissza a javára. A jobbikos jelölt és a baloldali, Simicska-közeli sajtó a vesztegetési ügyet azzal igyekezett kisebbíteni, hogy a jelölt "csak viccelt".

Minden körzetben Simicska pénzéből vesztegetik a jobbikosok az ellenfeleiket

Farkas azt teszi, amivel a pártközpontban megbízták. A reménytelen helyzetben lévő és gyenge ellenzék helyzetét látva ugyanis Simicska Lajos fölismerte, hogy csak pénzzel lehet megolajozni a gépzetet, ezért országszerte nyomást gyakorolnak a jobbikosok az ellenzék többi jelöltjeire, hogy lépjenek vissza a jobbikosok javára a felkínált pénzért cserébe. Mi írtunk elsőként arról is, hogy Simicska felé az összekötő Vona Gábor fölhatalmazásával Szabó Gábor pártigazgató.

A Jobbik a Kisgazdákat is megvette: állják a személyi juttatásokat, a kisgazda irodaház bérleti díját

Ezzel egybevág az a lelepleződés is, hogy a kisgazdákat is lefizették a jobbikosok, és ebben a korrupciós ügyben is Szabó Gábor kulcsszereplő. Az Origo csütörtökön írta meg a TV2 Tények riportja alapján, hogy egy vezető kisgazda olyan dokumentumokat mutatott be, melyeken Szabó Gábor jobbikos pártigazgató, és Staudt Gábor jobbikos képviselő aláírása szerepel.

Ezeken a dokumentumokon az szerepel, a Jobbik különféle anyagi juttatásokat ajánlott fel a kisgazda jelöltek visszalépéséért cserébe. Van itt minden: Vonáék állnák az FKGP jogászainak munkadíját, a peres ügyeinek költségét, valamint a párt vidéki programját is támogatnák, és a Jobbik vállalta, hogy a választás eredményétől függetlenül állja a Kisgazdák budapesti irodájának működési költéségeit, továbbá ők fizetik a kisgazdapárt különféle személyeinek az igényeit, a bérét és a járandóságaikat, emellett a Kisgazdapárt székházának rezsijét, és az irodavezető munkadíját is."

A Momentumnál is próbálkozott a Jobbik

Ismert, Vona Gábor régóta hangoztatja, az LMP-vel és a Momentummal kész koalíciót kötni. Az Origo jobbikos forrásai szerint a puhatolózó tárgyalások már beindultak, március 15-e előtt a Momentum és a Jobbik vezetősége találkozott egymással, hogy egyeztessenek az egyéni választókerületekről. A Jobbik tagadja a találkozót a Momentummal, azonban szerdán a marcali körzetben a momentumos Fábián László visszalépett a jobbikos Steinmetz Ádám javára.

Karácsony: a Jobbik Simicska lopott pénzén kampányol

A baloldali összefogás kormányfő-jelöltje, Karácsony Gergely a csütörtöki Magyar Narancsban úgy fogalmazott egy interjúban, "A Jobbik Simicska Lajos lopott pénzén arról kampányol, hogy ő egy antirasszista párt."